Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde teorik eğitimlerini tamamlayan 5. dönem izciler, ilk kamp deneyimlerini yaşadı. 8 haftalık eğitim sürecinin ardından düzenlenen kamp ve yemin töreninde 42 izci, Antalya Büyükşehir Belediyesi izcisi olarak, izcilik hayatlarına resmen adım atmış oldu.ANTALYA (İGFA) - Geçtiğimiz haftalarda başlatılan izcilik eğitimlerini tamamlayan öğrenciler, Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi’nde düzenlenen kamp gecesi ve yemin töreninin ardından resmi olarak izciliğe adım attı. 8 haftalık teorik eğitimlerini tamamlayıp yeminlerini eden 42 izci, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin izcisi oldu.

Eğitim sonunda düzenlenen yemin törenine izcilerin aileleri de katıldı. Yemin töreninin ardından izciler, ilk kamp heyecanını yaşamak adına kamp alanındaki çadırlarına geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği izcilik programı kapsamında, çocukların doğayla bağlarını güçlendirirken, onları bilinçli bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlıyor.

İZCİLİĞİN TEMELİ ÖĞRETİLDİ

İzciler, kampçılığın temel kurallarından, doğada hayatta kalma becerilerine kadar birçok alanda eğitim aldı. Eğitim süresince izciliğin terminolojisi, izciliğin metodolojisi, üniforma kullanımı, fular bağlama teknikleri ve çeşitli ip düğümleri gibi konular işlendi. Ayrıca ateş yakma ve barınak yapma gibi temel beceriler de uygulamalı olarak öğretildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kampı ve Eğitim Merkezi Sorumlusu Ata Nur Çelik, “İlerleyen süreçte ilçe kampları, bilimsel kamplar, geziler olacak. Teorik eğitimlerin bitmesiyle birlikte, kamplarla onların pratiklerini destekleyeceğiz. Doğa aktivistleriyle izcilerimizi tanıştıracağız. İzcilerimizin doğada en iyi şekilde hayatta kalmalarını ve kendilerini güvende tutmalarını sağlayacak hale gelmelerini hedefliyoruz” dedi.

AİLELERİN GÖNLÜ RAHAT

İzcilik kampına torununu getiren Mustafa Bozkurt, “Ben doğanın içinde büyüdüm, torunumun da aynı şeyleri yaşamasını istiyorum. Telefondan, tabletten uzaklaşıp, doğayla iç içe, kendi başlarına yaşam kurmaları, problemlerle baş etmeyi öğrenmeleri açısından çok yararlı bir faaliyet. İzcilerin eğitim aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi gençlik kampını dolaştım. Hem etkinlikler hem de güvenlik açısından çok uygun bir yer. Gönül rahatlığıyla torunumu buraya bırakıp gideceğim. Büyükşehir Belediyesi’ne çocuklara bu hizmeti sağladığı için minnettarım” diye konuştu.

İZCİLİĞİN HER YÖNÜ ÖĞRETİLDİ

İzci Bella Kumsal Hazar da izcilikte sekizinci haftasını geride bıraktığını ve eğitimler sayesinde çok şey öğrendiğini söyledi. Hazar, “Sekiz haftada insanlara yardım etmeyi, hayvan ve bitkileri sevmeyi, bütün izcilerle kardeş olmayı öğrendik. Buradaki liderlerimi çok seviyorum” dedi.