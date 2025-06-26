Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 59 çiftçiye 2 bin 851 çuval yem desteği sağladı. Artan yem maliyetleri karşısında üreticiye nefes aldıran bu destek, hayvancılıkla uğraşan üreticiler için büyük önem taşıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Korkuteli ilçesinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik yem desteğinde bulundu. Büyükşehir ekipleri Korkuteli Yeni, Kırkpınar, İmrahor, Datköy ve Yazır mahallelerinde süt yemi başvurusunda bulunan ve başvurusu onaylanan 23 büyükbaş yetiştirici vatandaşa toplam 1128 çuval yem dağıtımı gerçekleştirdi. Korkuteli’de toplamda 59 çiftçiye 2 bin 851 çuval, süt yemi dağıtıldı. Destekle, üreticilerin artan maliyetler karşısında daha avantajlı şartlarda üretim yapabilmesi ve kırsalda hayvancılığın sürdürülebilirliğinin artırılması hedefleniyor.

ÜRETİCİYE NEFES HAYVANCILIĞA CAN

Sağlanan yem desteğiyle üreticilerin üzerindeki ekonomik baskının hafifletilmesi amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan hibeli yemler, süt verimliliğini arttırmaya yönelik özel karışımlardan oluşuyor. Yemdeki enerji, protein ve lif dengesinin yüksek olması, hem hayvan sağlığını koruyor hem de süt kalitesine doğrudan katkı sağlıyor.

ÜRETİCİLERDEN BAŞKAN BÖCEK’E TEŞEKKÜR

Yem desteğinden faydalanan üreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti. 10 yıldır çiftçilikle uğraşan İbrahim Dönmez, “Yapmış olduğu katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e çok teşekkür ederiz. Bu zamana kadar böyle bir yardım almamıştık, devamını da bekliyoruz. Almış olduğumuz yemleri büyükbaş hayvanlarımızda, süt üretimi için kullanacağız,” dedi. Bir diğer üretici İlyas Kocaoğlu ise kendini bildiğinden beri tarımla uğraştığını ifade ederek, “Başkanımıza bu destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Daha önce de bu destekten faydalanmıştık. Hayvancılığa çok destek oluyor. Allah razı olsun” diyerek memnuniyetini dile getirdi.