Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür ve Bilgi Eğitim Merkezi (ATABEM) yaz dönemi kayıtları 8 Haziran'da başlıyor. Öğrenciler 14 Haziran tarihine kadar istediği kurslara online kayıt yaparak yaz tatilini eğlenceli ve dolu dolu geçirecek.

ANTALYA(İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü'ne bağlı ATABEM'de öğrencilere yönelik ücretsiz yaz etkinlikleri düzenleniyor.

Öğrenciler, kurslar için 8-14 Haziran tarihleri arasında 'atabem.antalya.bel.tr' adresinden online işlemler üzerinden kayıtlarını yaptırabilecek.

İNGİLİZCE, RESİM, GİTAR

3-4-5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri, yoğun ve yorucu geçen okul döneminden sonra yaz kursları ile ATABEM'de hem eğlenmenin hem de öğrenmenin keyfini çıkaracak.

Kültürel ve sanatsal alanlardan oluşan ücretsiz yaz kursları 14 kurs merkezinde, 1 Temmuz günü başlayacak. Bilgisayar kullanımı, İngilizce, gitar, robotik kodlama, satranç, yaratıcı drama, resim ve hızlı okuma gibi branşlarda öğrenciler ATABEM kurs merkezlerinde eğitim alacak.