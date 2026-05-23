Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda güçsüz halde bulunan bir kızıl şahini tedavi ederek doğayla buluşturdu. Sağlığına kavuşan ve yeniden uçmaya hazır hale gelen kızıl şahin gökyüzüne kavuştu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı, yaralı ve güçten düşmüş halde bulunan yaban hayvanlarını tedavi ederek doğal yaşamlarına geri kazandırmaya devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce Muratpaşa ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından güçsüz halde bulunan kızıl şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

Veteriner hekimler tarafından yapılan kontrollerde ağız bölgesinde enfeksiyon ve yaralar tespit edilen kızıl şahin tedavi altına alındı. Beslenemediği için güçsüz düştüğü ve uçamadığı belirlenen kızıl şahinin rehabilitasyon bölümünde bir ay boyunca tedavisi yapıldı. Tedavi sürecinin ardından yeniden uçabilecek duruma gelen kızıl şahin Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle birlikte doğaya salındı.