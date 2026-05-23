Mersin'in tarihine ışık tutmak için Mersin Kent Belleği Ofisi'ni kuran Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel birikimlerini ortaya çıkaran pek çok isim ile ortaklaşa yaptığı Mersin Kent Belleği Ofisi Söyleşileri'nde bu kez 'Hamidiye Kışlası' yer aldı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 8'ncisi düzenlenen 'Geçmişin İzinde Mersin Hamidiye Kışlası' söyleşisi Dr. Mustafa Erim tarafından anlatıldı.

MERSİN (İGFA) - Binanın kent için öneminden bahseden Erim; Sultan II. Abdülhamid döneminde, 1904 yılında Hamidiye Alayları için inşa edilen ve Osmanlı döneminde askeri kışla olarak hizmet veren yapı, Cumhuriyet döneminde 23. Piyade Alayı tarafından kullanıldığını ve II. Dünya Savaşı sırasında ise geçici olarak Deniz Okulları'na ev sahipliği yaptığını aktardı. Kent kimliği açısından önemli bir yere sahip olan ve 1984 yılında Milli Emlak tarafından gerçekleştirilen bir ihale sonucu binanın yıkıldığını aktaran Erim, kent kimliği açısından acı bir kayıp olduğunu dile getirdi.

Akça: 'Söyleşilerimize yaz boyunca devam edeceğiz'

Mersin Bellek Ofisi'nin çalışmalarını yürüttüğü binanın tarihi atmosferinde geçmişin izlerini paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum İle İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, MEDEKA'nın faaliyetlerinden söz etti. MEDEKA'nın, TBB ve Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde 2019 yılında kurulduğunu belirten Akça, 'Kurulumuzda; edebiyat, kent tarihi, plastik sanatlar, sahne sanatları, turizm, arkeoloji, gastronomi gibi birbirinden farklı alanlar var. Mustafa Erim gibi çok değerli hocalarımız da bu kurullarda yer alıyor. Düzenli olarak yapılan toplantılardan gelen görüşler Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hem kent hem de kültür politikalarına öncülük ediyor' dedi. Bellek Ofisi'nin söyleşi serisinin 8.'sini gerçekleştirdiklerini ifade eden Akça, kentin tarihsel izlerine sahip bir noktada olduklarını dile getirerek, 'Kadim ve kendine has geçmiş özellikleri sahip bir kentte böyle özel yapıları kamusal alanlara taşımamız gerektiğine inandığımız için böyle bir binada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada söyleşilerimize, dinletilerimize ve diğer kültür sanat etkinliklerimize yaz boyunca devam ediyor olacağız' sözlerini kaydetti.

Kent tarihi gelecek nesillere miras bırakılıyor

Kendisini Mersin Sevdalısı olarak tanımlayan Cenk Ayhan Ceritoğlu, kent tarihini daima araştırdığını ve etkinliklere mutlaka katıldığını kaydetti. Söyleşinin verimli geçtiğini ve donanımlı bir isim tarafından verilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getiren Ceritoğlu, 'Hamidiye Kışlası'nın daha önce kitabını da okumuştum. Keşke bugün ayakta kalmış olsaydı. Vahap Seçer Başkanımızı tebrik ediyorum gerçekten ve takdir ediyorum. Mersin'in belleğini ve tarihi dokusunu gençlere, gelecek nesillere aktarabilecek, Mersin'i sevdirebileceğiz' diye konuştu.

75 yaşında bir Mersinli olarak kentin eski siluetini görme şansı yakaladığını dile getiren Selami Gedik, kent belleği kapsamında yapılabilecek en önemli çalışmaların yapıldığını söyledi. Bellek Ofisi'nin yurttaşlarla bir arada olduğunu belirten Gedik, 'Birçok tarih meraklısının, arkeoloğun ve öğrencilerin çalıştığı bir mekan burası. Kentin anılarını deşeliyoruz, anlattırıyoruz ve bunları ileriki nesilleri aktarmak için de kitaplar halinde yayınlıyoruz' dedi. MEDEKA ve TADEKA'nın gelecek nesillere de hizmet ettiğini sözlerine ekleyen Gedik, 'Çalışmaları çok faydalı buluyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerini kutluyorum. Zaten ben de kendimi onların yanında çalışan bir eleman gibi görüyorum. Haftada 3 gün gelip onların tanımadığı, bilmediği, köşesine çekilmiş, kişileri buluyorum. Onlarla konuşturuyorum ki çocuklarımız, torunlarımız, torunlarımızın çocukları bu kent nereden nereye gelmiş, neler olmuş bu kentte öğrensinler diye. Herkesin emeklerine sağlık' ifadelerini kullandı.