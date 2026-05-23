Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mobil Kuaför Tırı, Halil Akyüz Huzurevi'nde kalan yaşlılara Kurban Bayramı öncesi saç kesimi ve tıraşı yaptı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Mobil Kuaför Tırı, ilçe ilçe mahalle mahalle dolaşarak kadını erkeği, genci yaşlısı 7'den 70'e vatandaşa saç kesim ve kişisel bakım hizmeti vermeye devam ediyor.

BÜYÜKLERE SAÇ KESİMİ VE BAKIMI

Son olarak Döşemealtı'ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'ni ziyaret eden Mobil Kuaför, huzurevindeki yaşlılara bayram sürprizi yaptı. Mobil Kuaför Tırında huzurevi sakinlerine kuaförler tarafından bay bayan saç kesimi ve bakımı yapıldı. Büyükşehir kuaförleri huzurevi sakinleriyle özel olarak ilgilendi. Yapılan ziyaretten ve verilen hizmetten dolayı memnun olduklarını söyleyen huzurevi sakinleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

HUZUREVİ SAKİNLERİ MEMNUN OLDU

Huzurevi sakinlerinden 72 yaşındaki Adnan Pınarcık '13 yıldır Halil Akyüz Huzurevinde kalıyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi biz büyükleri unutmuyor, hep düşünüyor, hizmet, ayağımıza getiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Bugün de bayram öncesi saç tıraşımızı olduk. Tüm Antalyalıların bayramlarını kutluyorum' diye konuştu.

7 YILDIZLI OTEL HİZMETİ

62 yaşındaki Maral Memedova da '2 yıldır huzurevinde kalıyorum sanki burası 7 yıldızlı otel gibi bizlere hizmet veriyor. Tüm çalışanlar işlerinde çok iyiler ve bizlerle çok yakından ilgileniyorlar. Bayram öncesi de kuaförler geldi saçlarımızı çok güzel kestiler ve bakım yaptılar. Çok memnun oldum. Büyük küçük herkesin bayramını kutluyorum' dedi .