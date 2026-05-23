Balçova Teleferik Tesisleri'nde yaz dönemiyle birlikte ziyaret saatleri uzatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, tesisin kapanış saatini 20.00'ye çekti. Körfez ve baraj manzarası eşliğinde hizmet veren tesis, 25 Mayıs Pazartesi hariç Kurban Bayramı süresince ziyaretçilerini ağırlayacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği kentin önemli turistik noktalarından Balçova Teleferik Tesisleri'nde yaz saati uygulamasına geçildi. Körfez ve Balçova Barajı manzarasıyla hem İzmirlilerin hem de kent dışından gelen ziyaretçilerin ilgi gösterdiği tesiste, 19.00 olan kapanış saati 20.00'ye uzatıldı. Böylece ziyaretçiler gün batımında İzmir'in eşsiz manzarasını izleme fırsatı bulacak. Tesis, pazartesi günleri hariç her gün 12.30-19.00 saatleri arasında hizmet verirken, son iniş ve tesis kapanış saati ise 20.00 olarak uygulanacak. Teleferik, 25 Mayıs Pazartesi hariç Kurban Bayramı boyunca da ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.

İzmir ayaklarınızın altında

İzmir'de 1974'te kurulan, 2015 yılında AB standartlarına uygun olarak yenilenen tesiste, 810 metrelik hatta saatte bin 200 yolcu taşınabiliyor. 20 adet 8'er kişilik kabinler ile yapılan yolculuk süresi yaklaşık 3 dakika sürüyor. İzmir'in eşsiz Körfez manzarasının kuş bakışı görülebilmesi için kabinden indikten sonraki giriş bölümünde seyir terasları bulunuyor. Bu alanda dürbünlerle manzara seyrediliyor. İzmirlilerin yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken tesisleri her ay binlerce kişi ziyaret ediyor.