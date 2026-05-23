ORDU (İGFA) - Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi Solo Türk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ve katkılarıyla Ordu semalarında gösteri uçuşu yaptı. Binlerce vatandaşın Altınordu sahiline akın ettiği gösteriler büyük heyecan yaşattı.

Ordu semaları Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı Solo Türk ekibinin gösterisi ile renklendi. Gösteriler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından düzenlenen konser ile başladı. Akyazı Sahili ve Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'nda toplanan vatandaşlar, Solo Türk`ün gösterisini heyecanla izledi. Altınordu sahilini dolduranlara güzel bir gün yaşatan Solo Türk, 30 dakikalık gösteri uçuşunun ardından vatandaşları selamlayarak gösterisini tamamladı.

BAŞKAN GÜLER GÖSTERİLERİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'de Solo Türk'ün bu heyecan dolu gösterisini vatandaşlarla birlikte izledi. Gösteri sonrası Ordu Valisi Muammer Erol ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Solo Türk ekibini tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.