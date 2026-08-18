Emniyet Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artan boğulma riskine karşı vatandaşları uyardı. Akıntı, dip dalgası ve panik gibi etkenlerin ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekilen açıklamada, özellikle çeken akıntıya kapılanların kıyıya karşı yüzmek yerine kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmaya çalışması istendi.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, denizlerde yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Yapılan paylaşımda, akıntı, dip dalgası ve panik gibi etkenlerin boğulma vakalarında ciddi risk oluşturduğu belirtilerek, ekiplerin vatandaşların can güvenliği için teyakkuzda olduğu ifade edildi.

ÇEKEN AKINTIYA KAPILINCA NE YAPILMALI?

Emniyet, vatandaşlara özellikle çeken akıntı konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Çeken akıntıya kapılanların panik yapmaması, akıntıya karşı doğrudan kıyıya yüzmek yerine kıyıya paralel yüzerek akıntıdan çıkmaya çalışması gerektiği belirtildi.

Akıntı, dip dalgası ve panik gibi etkenler, boğulma vakalarında ciddi risk oluşturuyor. Bu tür risklere karşı ekiplerimiz, vatandaşlarımızın can güvenliği için her zaman teyakkuzda.



???? Güvenliğiniz için şu kurallara dikkat edelim:



???? Cankurtaran ve uyarı işaretleri bulunan: pic.twitter.com/CksO1Z9apR — Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) August 18, 2026

Paylaşımda güvenli bir deniz keyfi için; cankurtaran ve uyarı işaretlerinin bulunduğu plajların tercih edilmesi gerektiğinin yanı sıra fırtınalı ve rüzgârlı havalarda denize girilmemesi, çeken akıntıya kapılındığında panik yapılmamalı ve kıyıya paralel yüzülmemesi ile çocukların denizde ve sahilde kesinlikle gözetimsiz bırakılmaması istendi. Müdürlük, vatandaşlara 'Tedbir hayat kurtarır' mesajıyla dikkatli olmaları çağrısında bulundu.