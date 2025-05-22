Antalya Büyükşehir Belediyesi, ipek böcekçiliğinin Antalya’da yaygınlaştırılması ve tanıtılması için çalışmalarına devam ediyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya Sapadere İpek Evi’nde üretimine başladığı ipekböcekleri, Antalya’nın dört bir yanında çocuklarla buluşturuluyor. Antalya genelinde okul ve kreşlerde 1250 öğrenciye ipekböceğinin serüveni eğitimi verilirken, 265 adet beslenme kiti de dağıtıldı.

Antalya’da unutulmaya yüz tutmuş ipek böcekçiliği yetiştiriciliğini yeniden canlandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, özel olarak hazırlanan ipekböceği besleme kitlerini kreş ve okullara dağıtıyor. Bahar aylarında gelişim sürecinde olan ipekböcekleri, hazırlanan özel kitlerle birlikte Alanya, Akseki, Finike, Aksu, Muratpaşa ve Konyaaltı’ndaki belirlenen okullara taşınarak öğrencilerin yakından incelemeleri sağlandı.

MERAKLA İNCELEDİLER

İpekböceği, dut yaprağı, mercek, termometre ve ipekböceği serüveni eğitim kitapçığının yer aldığı kitlere çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Eğitici çizgi filmler eşliğinde ipekböceklerinin dut yapraklarıyla beslenmesini meraklı gözlerle inceleyen Konyaaltı Mustafa Kemal Kids Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mercekler eşliğinde böcek ve kozaları takip eden çocuklar keyifli anlar yaşadı.

EĞİTİMELRE YOĞUN TALEP VAR

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın sürdürdüğü ipekböceği tanıtımı ve yaygınlaştırılması çalışmalarına ilişkin bilgi veren Sapadere İpek Evi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez, “Sapadere İpek Evi’mizde bahar aylarıyla birlikte oluşum ve gelişim sürecine giren ipekböceklerimizi, Antalya genelinde belirlediğimiz okullara özel kitlerle taşıyarak öğrencilerle buluşturuyoruz. İlk kez ipekböceği ile tanışan çocukların merakları ve heyecanları bizleri son derece mutlu ediyor. İpekböceklerini ve kozaları yakından görerek, dokunarak, detaylı bir şekilde sorular sorarak inceliyorlar. Eğitimlerimize yoğun bir ilgi ve talep var. Eğitim ve beslenme kiti dağıtımlarımız belirli periyotlarla devam edecek” dedi.

ÖĞRETİCİ BİR ETKİNLİK OLDU

Büyükşehir Belediyesi’nin ipekböceği programında yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Konyaaltı Mustafa Kemal Kids Kreş ve Gündüz Bakımevi kurucusu Esra Öztürk de, “Büyükşehir Belediyemizin bu güzel projesi ile çocuklarımızı buluşturmaktan son derece memnunuz. Alanya’dan gelerek ipekböceğinin döngüsünü, serüvenini çocuklarımıza ve bizlere canlı bir şekilde gösterdikleri için çok teşekkür ederiz. Harika bir deneyim yaşadık, öğretici bir etkinlik oldu” diye konuştu.