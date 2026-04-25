Antalya Büyükşehir Belediyesi 6. Etap asfalt çalışmasını Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde gerçekleştirecek. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacak çalışma kapsamında Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Konyaaltı istikametinden Şehir Merkezi gidiş yönü, Falez Kavşağı alt geçit üzerinde 25 Nisan Cumartesi saat 23:00 itibariyle kapatılacak.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın en önemli ulaşım akslarından biri olan 100. Yıl Bulvarı üzerinde altyapı kurum ve kuruluşlarının çalışmaları sonrası deformasyona uğrayan yolda 5 etabı tamamlanan asfalt çalışmalarının 6'ncı ve son etabı Sakıp Sabancı Bulvarı üzerinde yapılacak. Bu kapsamda, Konyaaltı istikametinden şehir merkezi yönüne gidiş istikametinde yol araç trafiğine kapatılacak.

FALEZ ALT GEÇİDİ ÜZERİNDE YOĞUN ÇALIŞMA

Çalışma kapsamında 25 Nisan Cumartesi saat 23.00 itibariyle mecburi yol kapatma yapılacak. Sakıp Sabancı Bulvarı'nın Konyaaltı istikametinden Şehir Merkezi gidiş yönü Falez Kavşağı alt geçit üzerinde yoğun bir çalışma yapılarak yolun 26 Nisan Pazar saat 12.00'de trafiğe açılması planlanıyor. Çalışma süresince sürücülerin, alternatif güzergâhları tercih etmeleri istendi.