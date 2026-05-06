Türk Telekom, geliştirdiği yenilikçi eğitim çözümleriyle öğrencileri eğitim hayatında desteklemeyi sürdürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türk Telekom, ders bazlı seçim imkânı, müfredata uygun içeriklerinin yanında 'Eksik Takibi' ve 'Yazılıya Hazır mıyım?' gibi özellikleriyle öğrencilerin hem okul sınavlarına hem de merkezi sınavlara daha planlı ve hedef odaklı hazırlanmasına katkı sağlıyor.

JetDers ile sunduğu verimli ders anlatım videolarıyla öğrencilerin eksiklerini tamamlamasına yardımcı olurken 'sadece ihtiyacın olan dersi seç' yaklaşımıyla da öğrenme sürecini kişiselleştiriyor.

Böylece öğrenciler zaman kaybı yaşamadan hedefe yönelik bir çalışma planı oluşturabiliyor.

Platformun içerisinde yer alan konu özetleri, dijital soru bankaları ve sınav formatına uygun sorularla öğrenciler bilgilerini pekiştirirken; yapay zekâ destekli özellikler sayesinde eksik oldukları konuları kolayca tespit edebiliyor. Öğrencilerin öğrenme sürecini analiz ederek kişiye özel yönlendirmeler sunan JetDers, 'Yazılıya Hazır mıyım?' ve 'Eksik Takibi' gibi araçlarla sınavlara ne kadar hazır olduklarını görmelerine yardımcı oluyor. Böylece öğrenciler eksiklerini tamamlayarak sınav süreçlerini daha bilinçli ve planlı şekilde yönetebiliyor.

JETDERS, SINAV YOLCULUĞUNDA ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Sınav döneminin getirdiği yoğunluk ve stres, öğrenciler kadar aileler için de önemli bir gündem oluşturuyor. JetDers, müfredata uyumlu içerikleri ve sınav odaklı çözümleriyle bu süreci daha yönetilebilir hale getiriyor. Platform, öğrencilerin hem akademik başarılarını artırmayı hem de motivasyonlarını korumayı amaçlıyor.

LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için özel olarak geliştirilen yeni nesil soru yapıları ve konu bazlı destekler, sınav başarısını yükseltmeye katkı sağlıyor.