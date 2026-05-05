Konya Şehir Hastanesi'ne gelen hasta yakınlarının konaklama ihtiyacını karşılayacak Hasta Konukevi projesi için iş birliği protokolü imzalandı. Karatay Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Anadolu Vakfı iş birliğinde hayata geçirilecek proje, bölge için önemli bir eksikliği giderecek.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Anadolu Vakfı iş birliğiyle Konya Şehir Hastanesi'ne hasta yakınları için yeni bir konukevi kazandırılıyor.

Proje kapsamında 1000 metrekare oturum alanı ve 3000 metrekare kullanım alanına sahip, 3 katlı ve 96 yatak kapasiteli modern bir Hasta Konukevi inşa edilecek. Tesisin tamamlanmasının ardından işletmesinin Karatay Belediyesi tarafından yürütüleceği bildirildi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projenin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, hasta yakınlarının daha sağlıklı ve konforlu koşullarda konaklayacağını ifade etti. Kılca, projeye katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek çalışmanın şehre hayırlı olmasını diledi.

Türk Anadolu Vakfı Başkanı Erol Küçükbakırcı ise yatırımın insan odaklı önemli bir hizmet olduğunu vurguladı. Konya Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Cüneyt Çiçek, projenin hastane için temel bir eksikliği gidereceğini belirtirken; İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, konukevinin sadece Konya'ya değil bölge illerine de hizmet vereceğini ifade etti.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ise şehir hastanesinde uzun süredir ihtiyaç duyulan bu projenin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunulacağını söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla, Konya Şehir Hastanesi'ne gelen hasta yakınlarının konaklama sorunu önemli ölçüde çözüme kavuşacak.