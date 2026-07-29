Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla yol ve kavşak düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İller Bankası Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kavşağı ve bağlantı yollarında genişletme ve düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımda trafiği rahatlatacak adımları tek tek atıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, İller Bankası Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Akdeniz Üniversitesi Kavşağı ve bağlantı yollarında kapsamlı düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Hayata geçirilen proje ile trafik akışının daha düzenli hale getirilmesi hedeflenirken, özellikle İller Bankası ve Akdeniz Üniversitesi kavşaklarında yaşanan yoğunluğu azaltmak amacıyla şerit artırımı, kaldırım düzenlemeleri ve altyapı iyileştirmeleri yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün de çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İLLER BANKASI KAVŞAĞINA TRAFİĞİ RAHATLATAN DÜZENLEME

Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Oruç Gün, İller Bankası Kavşağı'nda gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarıyla Antalya'nın önemli trafik sorunlarından birinin çözüme kavuşturmak adına çalışmalar yaptıklarını belirterek, 'Antalya trafiğinin en yoğun noktalarından biri olan İller Bankası Kavşağı'nda uzun yıllardır yaşanan trafik sıkışıklığını büyük ölçüde ortadan kaldırdık. Çalışmalarımıza Gazi Bulvarı üzerinde başladık. Köprü üzerinde gerçekleştirdiğimiz şerit artırımıyla mevcut iki şeridi üç şeride çıkardık, ayrıca bir katılma ve bir ayrılma şeridi ekleyerek köprü geçişini toplam dört şeritli hale getirdik. Bu sayede kavşaktaki trafik akışını önemli ölçüde rahatlattık' dedi.

ŞERİT ARTIRIMIYLA TRAFİK DAHA AKICI HALE GELDİ

Çalışmaların Dumlupınar Bulvarı'nda da devam ettiğini ifade eden Gün, 'Dumlupınar Bulvarı'nda yaptığımız düzenlemelerle özellikle Akdeniz Üniversitesi Kavşağı'nda yaşanan yoğunluğu azaltıyoruz. Kavşakta trafik akışını olumsuz etkileyen dar boğazı ortadan kaldırarak araç geçişlerini daha güvenli ve akıcı hale getirdik. Şerit artırımı çalışmalarının yanı sıra asfalt yenileme, kaldırım ve bordür düzenlemeleri, kavşak iyileştirmeleri ile motorcu dostu bariyer uygulamalarını da tamamladık. Belediyemiz adına çalışmaların Antalya'mıza hayırlı olmasını diliyorum' diye konuştu.