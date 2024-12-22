Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik projeleriyle vatandaşların yanında oluyor. Büyükşehir Belediyesi, sosyal destekleriyle Antalyalı vatandaşların hayatlarına dokunuyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın en zor anında yanında oluyor. Büyükşehir Belediyesi, çocuk, kadın, genç, engelli gibi dezavantajlı gruplara yönelik yoğun çalışma yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da sosyal destek ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik halk süt, halk mama, aşevi, glütensiz gıda desteği, hasta yatağı, sosyal kart, eğitim desteği, nakit desteği ve tekerlekli sandalye gibi desteklerini yoğun bir şekilde sürdürdü.

HALK SÜT İLE ÇOCUKLAR SAĞLIKLI BÜYÜYOR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in halkçı projeleri arasında yer alan Halk Süt Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları sütle buluşturuluyor. Kaş'tan Gazipaşa'ya 19 ilçede, ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arası çocuklarına ücretsiz süt desteği sağlanıyor. Sağlıklı ve hijyenik şartlarda paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere her ay 8 litre süt teslim ediliyor. Büyükşehir Belediyesi 2024 yılında da 10 bin 422 çocuğa süt ulaştırdı.

MAMA VE GLUTENSİZ GIDA DESTEĞİ

Son dönemde mama fiyatlarında yaşanan artışlar bebekli aileleri ekonomik anlamda zorlarken; Antalya Büyükşehir Belediyesi, bebekler sağlıkla büyüsün diye Halk Mama Projesi yürütüyor. 6-24 aylık çocuklara sağlanan mama desteğinden 2024 yılında 1393 çocuk faydalandı. Özel beslenme gereksinimi duyan çölyak hastalarına yardım elini uzatan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1488 kişiye glutensiz un, şehriye, makarna ve bisküviden oluşan gıda yardımında bulundu.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in geçtiğimiz yıl ilk kez başlattığı üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 4 bin 458 üniversite öğrencisine 10 bin TL’lik eğitim desteği sağladı. Antalya Büyükşehir Belediyesi engelli ve hasta vatandaşları da yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında zor durumdaki 910 vatandaşa hasta yatağı, 81 kişiye de tekerlekli sandalye yardımı yaptı.

SOSYAL KART VE AŞEVİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, talepte bulunan ve yapılan tespit sonucu ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen 3 bin 873 kişiye sosyal kart verirken, 1645 kişiye de nakit desteği sağladı. İhtiyaç sahibi vatandaşın yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında merkez aşevi, Alanya ve Manavgat aşevinde toplam 1 milyon 190 bin 928 porsiyon sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

KREŞLER NEFES ALDIRIYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kadınların iş hayatına katılımını sağlamak ve çocukların daha nitelikli eğitim almaları amacıyla ilçelerde hizmete açtığı kreşler, uygun fiyatlarıyla ailelerin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 16 kreşte 1800 öğrenci eğitim alırken, artan kreş fiyatlarıyla birlikte belediyeye ait kreşler vatandaşların büyük takdirini topluyor.