Antalya Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Oyuncak Müzesi, Rusya'nın oyuncak başkenti olarak bilinen Sergiyev Posad'tan gelen 33 parçalık özel bir koleksiyonla zenginleşti.

ANTALYA (İGFA) - Rusya Sanatçılar Birliği Sergiyev Posad Şubesi sorumlu sekreteri, 'Sergiyev Posad El Sanatları ve Zanaatları Derneği' yönetim kurulu üyesi ve 'Rusya Kadınlar Birliği' Sergiyev Posad Şubesi üyesi olan oyuncak sanatçısı Elena Ivanovna Kiyanitsa, Antalya Oyuncak Müzesi'ne 33 parçalık bir bağışta bulundu.

MATRUŞKA VE OYMA OYUNCAKLAR YER ALIYOR

Koleksiyon matruşka başta olmak üzere Sovyet döneminden izler taşıyan oyma ahşap oyuncak örnekleri içeriyor. Rus halk sanatının Türkiye'de tanıtılmasına katkı sunmayı amaçlayan bağış kapsamında, Bogorodsk Ahşap Oymacılığı Sanat Enstitüsü Rus Geleneksel Sanatları Üniversitesi'nin öğrencileri, mezunları ve öğretim üyeleri tarafından yapılmış eserler de bulunuyor. Bağış belgesi Türkçe ve Rusça iki dilde düzenlenirken, koleksiyonun müze envanterine karşılıksız olarak teslim edildiği ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine hizmet ettiği vurgulandı.

KÜLTÜR KÖPRÜSÜNE KATKI

Sergiyev Posad'tan geldiğini ve Antalya'yı sıkça ziyaret ettiğini belirten Elena Kiyanitsa, müzeyi gezerken koleksiyonda Rus oyuncaklarının az olduğunu fark ettiğini söyleyerek 'Türkiye'ye çok sık geliyorum ve Antalya'yı çok seviyorum. Gezerken tesadüfen Antalya Oyuncak Müzesi'ni gördüm, içini gezdim ve çok beğendim; fakat çok az Rus oyuncağı olduğunu fark ettim. Müze yetkilisiyle görüştüm. Okulumuzun oyuncak alanındaki el işçiliğiyle bilindiğini anlattım ve birkaç oyuncak hediye etmek istediğimi söyledim. Baharda birkaç oyuncak getirdim, şimdi ise tam bir koleksiyon bağışladım. Bu bağışın Türkiye ile Rusya arasındaki kültür köprüsüne katkı sağlayacağına inanıyorum' dedi.