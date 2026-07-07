Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, otobüsle usulsüz şekilde taşınan yaklaşık 700 hindi ve tavuk civcivini tespit ederek el koydu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik görevlileri, Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirdikleri denetimlerde, Bursa'dan otobüsle usulsüz şekilde taşınarak getirilen yaklaşık 700 adet hindi ve tavuk civcivi buldu. Mevzuata aykırı şekilde taşıma yapan otobüs firmasına cezai işlem uygulanırken, Kepez İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü ekiplerince civcivlere el konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, insan sağlığını tehdit eden gıda ve canlı hayvan taşımacılığına karşı denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Son olarak Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Büyükşehir Belediyesi zabıta ve güvenlik görevlilerince yapılan kontrollerde, Bursa'dan otobüsle gönderilen ve mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen 700 adet civciv tespit edildi.

ORİJİN BİLGİLERİ BULUNAMADI

Civcivlerin orijin bilgilerinin belirsiz olması ve kuş gribi gibi salgın hastalık risklerine karşı alınan tedbirler kapsamında, Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

OTOBÜS FİRMASINA İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya, yapılan denetimlerle ilgili bilgi vererek şu ifadeleri kullandı: 'Sabah saatlerinde terminalde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde, kolilerin içinde hindi ve tavuk civcivi ele geçirildi.

Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdik' diye konuştu. Kaya, ilgili otobüs firmasına cezai işlem uygulandığını, belirterek denetimlerin insan sağlığı ve gıda güvenliği açısından aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince civcivlere el konuldu.