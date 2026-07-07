Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından Ankara Havalimanı'nın güçlü altyapısıyla ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet veren modern bir havacılık merkezine dönüştüğünü belirtti.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, modernizasyon çalışmaları tamamlanan Ankara Havalimanının başkentin uluslararası havacılıktaki konumunu güçlendirdiğini açıkladı.

Bakan Uraloğlu, havalimanının 3 bin metreye uzatılan pisti ve 160 bin metrekarelik yeni apronuyla geniş gövdeli uçakların iniş ve kalkışına uygun hale getirildiğini belirtti.

Yapılan yatırımlarla aynı anda 44 uçağın park edebileceği kapasiteye ulaşıldığını ifade eden Bakan Uraloğlu, tesisin modern operasyonel altyapısıyla dikkat çektiğini vurguladı.

Ankara Havalimanı'nın yalnızca ulaşım altyapısına değil, Türkiye'nin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği kapasitesine de katkı sunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, havalimanının 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında dünya liderlerini ağırlayarak bu kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, Ankara Havalimanı'nın sahip olduğu modern altyapı sayesinde başkentin küresel havacılık ağındaki rolünü daha da güçlendirdiğini kaydetti.

Biliyor musunuz ❓



Ankara Havalimanı, kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet veren yeni bir havacılık merkezi olarak başkentimize kazandırıldı. ✈️



3 bin metreye uzatılan pisti ve 160 bin metrekarelik yeni apronuyla geniş gövdeli: pic.twitter.com/HXOYagyy5j — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 7, 2026