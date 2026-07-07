Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

DOA'da eşik aşıldı! Hedef yıllık 25 milyar ambalaj ve 30 milyar TL katkı
DOA'da eşik aşıldı! Hedef yıllık 25 milyar ambalaj ve 30 milyar TL katkı
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ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında önemli temaslar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşme gerçekleştirdi.

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