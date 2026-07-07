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Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan , Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/EqjocCkuAM

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında önemli temaslar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşme gerçekleştirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

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