Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.
ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında önemli temaslar sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Mark Carney ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/EqjocCkuAM— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 7, 2026
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