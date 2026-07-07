Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Doğubayazıt Kaymakamlığına ve Gürbulak Sınır Mülki İdare Amirliğine atanan Mustafa Ayvat, ilçedeki görevine resmen başladı.

AĞRI (İGFA) - 17 Haziran 2026 tarihli ve 33283 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2026/148 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı kapsamında Doğubayazıt Kaymakamı ve Gürbulak Sınır Mülki İdare Amiri olarak görevlendirilen Mustafa Ayvat, 5 Temmuz 2026 tarihinde görevine başladı.

Ayvat, ilçedeki kamu hizmetlerinin koordinasyonu ile Gürbulak Sınır Kapısı'ndaki mülki idare faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu olacak.

İLÇENİN GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLECEK

Doğubayazıt Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Kaymakam Mustafa Ayvat'ın göreve başlamasıyla birlikte ilçenin idari, ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkin biçimde yürütülmesi ve sınır kapısındaki idari işleyişin düzenli şekilde devam ettirilmesi öncelikli çalışma alanları arasında yer alacak.

Türkiye'nin İran'a açılan önemli geçiş noktalarından Gürbulak Sınır Kapısı'nın mülki idare hizmetlerini de yürütecek olan Ayvat'ın, sınır ticareti ve bölgesel hareketlilik açısından stratejik öneme sahip Doğubayazıt'ta kapsamlı çalışmalar gerçekleştirmesi bekleniyor.