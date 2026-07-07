36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.

Mustafa Ayvat Doğubayazıt Kaymakamı olarak göreve başladı
Mustafa Ayvat Doğubayazıt Kaymakamı olarak göreve başladı
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ANKARA (İGFA) - Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşme gerçekleştirdi.

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