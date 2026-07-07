36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi.
ANKARA (İGFA) - Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında Finlandiya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüştü. pic.twitter.com/GLVlNTz2JI— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 7, 2026
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