Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'nin en yoğun ulaşım ve ticaret akslarından biri olan Şehit Numan Dede Caddesi'ni baştan sona yenileyerek modern altyapı ve üstyapısıyla daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde trafik akışını rahatlatmak ve ulaşım ağını iyileştirmek amacıyla kilit noktalara önemli dokunuşlar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir, Gebze Şehit Numan Dede Caddesi'ni baştan sona yenileyerek modern bir görünüme kavuşturacak. Gebze'de gün boyunca binlerce vatandaşın kullandığı Şehit Numan Dede Caddesi, yalnızca bir ulaşım güzergâhı değil, aynı zamanda ilçenin ticari hayatının da merkezi konumunda bulunuyor.

Çok sayıda mağaza, kafe, restoran ve bankanın bulunduğu cadde, kent merkezindeki hareketliliğin en yoğun yaşandığı noktalar arasında yer alıyor.

GEBZE'NİN HAFIZASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Adını Gebze'nin ilk şehidi olan Numan Dede'den alan cadde, Osman Yılmaz Mahallesi'nden başlayarak Kent Meydanı'na kadar uzanıyor. Tarihi Çoban Mustafa Paşa Cami ve çarşı bölgesine ulaşımı sağlayan güzergâh, hem ulaşım hem de manevi değeriyle Gebzeliler için özel bir önem taşıyor.

YAĞMURSUYU ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta yağmursuyu altyapısı yenileniyor. Cadde boyunca toplam 550 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı imal edilerek özellikle yoğun yağışlarda oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilecek. Böylelikle hem sürüş güvenliği artırılacak hem de yolun kullanım ömrü uzatılacak.

ULAŞIM KALİTESİ YÜKSELECEK

Yaklaşık 800 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğindeki cadde üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ilk olarak trimer kazıları yapılacak. Ardından plent mks temel serimi ve asfalt uygulamalarıyla yol tamamen yenilenecek. Modern üstyapısıyla daha dayanıklı bir yapıya kavuşacak olan cadde, sürücüler için daha akıcı ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacak.

HEM ESNAF HEM VATANDAŞ KAZANACAK

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gebze kent merkezindeki trafik akışı hem daha sağlıklı hale gelecek hem de vatandaşlar daha güvenli ve konforlu bir ulaşım deneyimi yaşayacak. Kent merkezindeki ticari hareketliliğe de katkı sağlayacak proje ile Şehit Numan Dede Caddesi, Gebze'ye yakışan modern bir görünüme kavuşacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımlarıyla vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya, şehrin hareketliliğini daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam edecek.