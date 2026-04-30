Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında girişimci kadınlara e-ticaret ve dijital dönüşüm alanında destek veriliyor.

ANKARA (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliğinde yürütülen 'Türkiye'nin Girişimci Kadınları' projesi kapsamında düzenlenen buluşmaların ilki Ankara'da gerçekleştirildi. Yıl boyunca farklı şehirlerde devam edecek etkinliklerle kadın girişimcilerin e-ticarete erişiminin kolaylaştırılması ve mevcut işlerini büyütmelerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Program kapsamında düzenlenen toplantılarda, e-ticarete yeni adım atmak isteyen kadınlara yol gösterilirken, aktif olarak satış yapan girişimcilerle büyüme, pazarlama ve operasyon süreçlerine ilişkin deneyim paylaşımı yapıldı. Buluşmalar aynı zamanda girişimci kadınlar ve kadın kooperatifleriyle birebir iletişim kurulmasına olanak sağladı.

Ankara'daki etkinlikte katılımcılara e-ticaretin temel dinamiklerinden satış artırma stratejilerine, reklam çözümlerinden lojistik süreçlere kadar geniş kapsamlı eğitimler verildi. Yapay zekâ destekli içerik üretimi gibi güncel başlıklar da programda yer aldı. Eğitimlerin, kadınların dijital ekonomiye daha güçlü katılımını sağlaması amaçlanıyor.

Proje kapsamında girişimci kadınlara çeşitli destekler de sunuluyor. 1 milyon TL ciroya kadar yüzde 50 komisyon indirimi, reklam desteği ve ücretsiz ürün fotoğraf çekimi gibi avantajların yanı sıra kadın kooperatiflerine özel düşük komisyon ve ücretsiz kargo imkanları sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, kadın girişimcilerin ekonomik kalkınmada önemli rol oynadığını belirterek, bugüne kadar binlerce kadına eğitim ve istihdam desteği sağlandığını ifade etti. Erkan, e-ticaret alanında verilen yeni eğitimlerle kadınların dijital ekonomide daha güçlü bir konuma ulaşmasının hedeflendiğini vurguladı.

Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Cem Tanır ise girişimci kadınlarla doğrudan temas kurmanın önemine dikkat çekerek, şirket olarak 2030 yılına kadar 120 bin kadını e-ticaretle buluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.