İnegöl bu yıl TÜBİTAK Bilim Kamplarına ev sahipliği yapıyor. İnegöl Belediyesi Doğa Sporları Turizm Merkezi (DOSTUM) Tesisleri'nde Mayıs ve Haziran aylarında düzenlenecek bilim kamplarının ilki başladı. 32 öğrenci ile 11 lider ve TÜBİTAK temsilcisi 'Optik' temalı bilim kampında bir araya geldi.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, bu yıl hem İnegöl hem de farklı şehirlerden gençlerin bilimle buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde düzenlenen ve 2026 yılı sonuna kadar ülkemizin farklı bölgelerinde düzenlenecek bilim kamplarının yapılacağı 7 şehir arasında yer alan İnegöl'de, ilk Bilim Kampı başladı. TÜBİTAK Bilim Kampları kapsamında İnegöl'de DOSTUM tesislerinde yapılan organizasyonda gençler hem doğayla iç içe vakit geçiriyor hem de bilimsel etkinliklerle yeni bilgiler ediniyor.

BİLİM KAMPI 43 KATILIMCIYLA BAŞLADI

İnegöl'de lise grubu öğrencilere yönelik yapılacak Bilim Kamplarının ilki Cuma günü başladı. 24 Mayıs Pazar günü sona erecek kamp için 16'sı İnegöl'den 16'sı ise farklı şehirlerden olmak üzere toplam 32 öğrenci ile 11 liderler ve TÜBİTAK temsilcisi öğretmenler olmak üzere toplam 43 kişi DOSTUM Tesislerinde bir araya geldi. Program kapsamında öğrencilerin; bilimsel farkındalıklarının artırılması ve uygulamalı eğitimler ile bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

İNEGÖL'DE 4 AYRI TARİHTE 4 GRUPLA BİLİM KAMPI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

22-24 Mayıs tarihlerinde Optik temasıyla kız öğrenci grubuyla yapılacak TÜBİTAK Bilim Kampı, 05-08 Haziran 2026 tarihleri arasında ise lise düzeyindeki erkek öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek. Akabinde 19-22 Haziran 2026 tarihleri arasında lise düzeyindeki erkek öğrencilere yönelik 'Kuantum Dünyasına İlk Adım' temalı bilim kampı yapılacak. Son olarak 26-29 Haziran 2026 tarihleri arasında da lise düzeyindeki kız öğrencilere yönelik 'Kuantum Dünyasına İlk Adım' temalı bilim kampı düzenlenecek.

İNEGÖL BELEDİYESİ ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

TÜBİTAK Bilim Kamplarında katılımcıların ulaşım, konaklama ve iaşe hizmetleri İnegöl Belediyesi koordinasyonunda yürütülüyor. Bilimsel içeriklerin hazırlanması ve eğitim süreçleri ise TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal'da öğrencilere İnegöl'e hoş geldiniz demek adına DOSTUM tesislerinde ziyaret etti. Kampın sosyal aktivite bölümüne dahil olan Uysal, öğrencilerle TÜBİTAK bilim kampları ve gelecek planları üzerine sohbet etti.