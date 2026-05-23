BURSA (İGFA) - Toplumun her kesiminin ihtiyaç ve taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği sünnet şölenine kayıtlar başladı. Doruk Sağlık Grubu ile iş birliği içinde yürütülen geleneksel sünnet şöleni kapsamında; 2-14 yaş arası çocuklar uzman doktorlar tarafından, hijyenik şartlarda sünnet ediliyor. Erkekliğe ilk adımını atan çocuklar için Ağustos ayının sonunda büyük bir şölen düzenleyecek olan Yıldırım Belediyesi ayrıca çocukların sünnet kıyafetlerini de ücretsiz karşılıyor. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler 444 16 02 numaralı telefondan kayıt oluşturup, detaylı bilgi alabiliyor.

BAŞKAN'DAN MİNİKLERE ZİYARET

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sünnet işlemlerinin devam ettiği Doruk Hatanesi'ni ziyaret ederek çocuklar ve ailelerle bir araya geldi. Sünnet olan çocukların heyacanını paylaşıp, hediyeler veren Başkan Oktay Yılmaz, 'Bu yıl da geleneksel sünnet şölenimizi gerçekleştiriyoruz. Daha fazla evladımızın ücretsiz sünnet hizmetimizden faydalanması adına bu yıl başvuru ve işlem süresini de uzun tuttuk. Ağustos ayına kadar sünnetlerimiz devam edecek. Sünnet operasyonlarımız çok sağlıklı, modern ve hijyenik şartlarda gerçekleştiriliyor. Bu noktada bizlere destek veren Doruk Sağlık Grubu'na ve kıymetli doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.