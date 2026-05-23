Nilüfer Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması amacıyla kent genelindeki kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara yönelik denetimlerini artırdı.

BURSA (İGFA) - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tüketim trafiğinin artacağı kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar, Nilüfer Belediyesi ekiplerinin yakın takibine alındı. Halk sağlığını korumak ve işletmelerin mevzuata uygun çalışmasını sağlamak amacıyla ilçe genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi.

Belediye ekipleri, bayram dönemlerinde yoğunluğun en çok arttığı tatlıcılar, kuruyemişçiler ve kasaplara yönelik denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin ruhsat ve resmi belgeleri kontrol edilirken, halk sağlığını doğrudan ilgilendiren temizlik kurallarına da öncelik verildi. Ekipler, imalathanelerin genel hijyeni ve personelin kişisel temizliğinin yanı sıra, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihlerini titizlikle inceledi. Ayrıca et ve tatlı ürünlerinin doğru sıcaklıkta ve uygun saklama koşullarında muhafaza edilip edilmediği de detaylı şekilde kontrol edildi.

Kontroller sırasında kurallara uygun şekilde hizmet veren esnafa teşekkür edilirken, eksiklikleri tespit edilen işletmelere ise bu eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarılar yapıldı ve yasal işlemler uygulandı.