Bunlar da ilginizi çekebilir

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kumluca Devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosiklet ile 36 AE ** Plaka hususi otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücücü yaralandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Mehmet ŞENTÜRK ANTALYA (İGFA)- Alınan bilgiye göre kaza, Ahmet Ali ağa Bulvarı Kumluca sanayi sitesi girişinde meydana geldi.