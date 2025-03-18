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Programda, Çanakkale Zaferi'nin önemine vurgu yapan konuşmalar yapıldı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, Çanakkale ruhunun genç nesillere aktarılmasının önemi bir kez daha vurgulan dı.

Törene Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kıymacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü, Kumluca'da düzenlenen törenlerle anıldı. Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA)- İlk program Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Törenin ardından anma etkinlikleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde devam etti.