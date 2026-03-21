Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ramazan etkinlikleri, bu yıl da vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Ramazan ayının manevi atmosferi, düzenlenen sosyal ve kültürel programlarla zenginleştirilerek Antalyalılara dolu dolu bir ay yaşatıldı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, 11 Ayın Sultanı geleneksel Ramazan akşamlarını yaşatmak için düzenlendiği programlarla Antalyalılara dolu dolu günler yaşattı. Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Geleneksel Ramazan etkinlikleri, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Ramazan etkinlikleri konserlere, Hacivat-Karagöz gölge oyununa, meddah gösterisi, tasavvuf müziği ve hemşehri gecelerine ev sahipliği yaptı.

HEMŞEHRİ GECELERİ DÜZENLENDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında düzenlenen hemşehri geceleri, farklı yörelerden vatandaşları bir araya getirdi. Memleket hasretini bir nebze olsun gidermeyi amaçlayan bu gecelerde katılımcılar, kendi yörelerine ait müzikler ve etkinliklerle keyifli anlar yaşadı. Geleneksel Ramazan eğlenceleri de unutulmadı. Özellikle çocukların ilgi odağı olan Hacivat ve Karagöz gösterileri, izleyicilere hem eğlenceli hem de nostaljik anlar sundu. Programlar kapsamında ayrıca Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sema gösterileriyle Ramazan ayının manevi ruhu da pekiştirildi.

VATANDAŞLARDAN RAMAZAN ÇARŞISINA YOĞUN İLGİ

Cam Piramit Kongre ve Fuar Merkezi içerisinde kurulan Ramazan Çarşısı, ziyaretçilerin uğrak noktası oldu. Çarşıda alışverişten yeme içmeye kadar pek çok ihtiyacını karşılayan vatandaşlar, Ramazan'ın geleneksel atmosferini burada yaşama imkânı buldu.

HER GÜN FARKLI MAHALLEDE 4 ÇEŞİT SICAK YEMEK İKRAM EDİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mobil Aşevi tırı ile de Ramazan ayı boyunca her gün farklı mahallelerde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Mobil Aşevi tırı her gün 1000 kişilik yemek ikramı gerçekleştirdi. Dayanışma ve paylaşma kültürünün en güzel örneklerinden biri olan bu hizmet sayesinde binlerce kişiye iftar sofraları ulaştırıldı.