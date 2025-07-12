Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş İlçesi Pembelik Mahallesi grup yolunu genişletme ve alt yapı çalışmalarından sonra asfaltla kaplıyor. Daha önce iki aracın yan yana geçmekte zorlandığı 4 kilometrelik yol, hem genişledi konforlu oldu hem de asfalta kavuştu.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, sorumluluk alanı içerisinde bulunan grup yollarında bakım-onarım, şarampol temizliği, yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

DAR YOLLAR GENİŞLİYOR, YOLLARA KONFOR VE GÜVEN GELİYOR

Daha önce iki aracın yan yana geçmekte zorlandığı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle üzerinde çeşitli çukurlar oluşan, oldukça deforme olmuş yol için yıllardır mağdur olan mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. İlk olarak yol genişletme ve altyapı çalışmaları kapsamında görüş açısı yetersiz olan keskin virajlar düzeltilirken yolun dar yerlerinde de genişletme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların bitmesi ile yol, sathi kaplama ile buluşturuldu.

YOL YENİDEN YAPILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler sorumlusu İsa Akdemir, yolun, daha önce dar ve bozuk olan yapısı nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşandığını söyleyerek, “Pembelik mahalle yolu bir aracın bile zor geçtiği bozuk bir yoldu. 10 Milyon lira maliyetli çalışmayla 4 kilometrelik yolu yeniden yaptık diyebiliriz. Yol genişletme ve alt yapı çalışması yapıldı. Daha sonra da 4 kilometrelik yol sathi asfalt kaplama çalışmasıyla konforlu ulaşıma kavuştu” diye konuştu.