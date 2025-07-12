Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü Kaş'ta vatandaşları sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ile buluşturmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.ANTALYA (İGFA)- Antalya'nın Kınık Mahallesi’nde yıllardır yaşanan su sıkıntısını sona erdirmek için başlatılan ve toplam maliyeti 120 milyon TL’yi bulan altyapı yenileme çalışmaları sürerken, Yayla Palamut Mahallesi’nde de yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırımla içme suyu hatları tamamen yenilendi.

ASAT ekiplerinin özverili çalışmasıyla, Kınık Mahallesi’nde 50 yıllık ömrünü tamamlamış içme suyu altyapısı etaplar halinde yenileniyor. Her iki projenin de ASAT’ın öz kaynaklarıyla hayata geçirilmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanımına önemli katkı sağlıyor. Toplam 19 kilometrelik içme suyu şebeke hattı, modern ve dayanıklı borularla değiştiriliyor.

TRAFİĞİ AKSATMADAN ALTYAPI DESTEĞİ

Proje kapsamında ayrıca yeni bir içme suyu deposu ve isale hattı da inşa ediliyor. Trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar sıcak asfalt uygulamalarıyla koordineli şekilde yürütülüyor. Hattın kısa süre içinde devreye alınarak mahalleliye kesintisiz ve sağlıklı su sağlanması hedefleniyor.

YAYLA PALAMUT MAHALLESİ’NE KALICI ÇÖZÜM

ASAT’ın hayata geçirdiği bir başka altyapı çalışması olan Yayla Palamut Mahallesi’nde geçen yıl kaynak kaptajı ve 1 kilometrelik isale hattı yenilenmişti. Bu yıl ise 6 bin 500 metre uzunluğundaki yaklaşık 30 yıllık içme suyu hattı, ASAT Genel Müdürlüğü’nün öz kaynaklarıyla tamamen yenilendi. Böylece mahallenin önümüzdeki 30 yıl boyunca sağlıklı, kaliteli ve kesintisiz içme suyuna erişimi güvence altına alınmış oldu.