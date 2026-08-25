Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'a denizden ve karadan sağladığı ücretsiz, güvenli ve konforlu ulaşım ile 245 bin ziyaretçinin festival alanına sorunsuz şekilde ulaşmasını sağladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 20-23 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan'da ulaşımı güçlü bir planlamayla yönetti. Denizden ve karadan sağlanan ücretsiz ulaşım hizmetleriyle 245 bin ziyaretçi Gölcük Donanma Komutanlığı'na güvenli, hızlı ve konforlu şekilde ulaştırılırken, engelsiz taksi hizmeti ve otopark-ring bağlantılarıyla da vatandaşların festival alanına erişimi kolaylaştırıldı.

ULAŞIM FİLOSU TAM KADRO GÖREVDEYDİ

Dört gün boyunca sürdürülen ulaşım organizasyonu kapsamında toplam 8 deniz ulaşım aracı, 40 otobüs ve 4 engelsiz taksi vatandaşların hizmetine sunuldu. Farklı ulaşım alternatifleriyle ziyaretçilerin festival alanına erişimi kolaylaştırılırken, özellikle yoğunluğun yaşandığı saatlerde ulaşımın kesintisiz ve düzenli şekilde devam etmesi sağlandı.

DENİZDEN VE KARADAN 245 BİN KİŞİYE ULAŞIM

Ulaşım organizasyonu kapsamında 95 bin vatandaş deniz ulaşım araçlarıyla, 150 bin vatandaş ise otoparklardan ring otobüsleriyle Gölcük Donanma Komutanlığı'na ulaştırıldı. Böylelikle 245 bin ziyaretçinin festival alanına güvenli, konforlu ve sorunsuz bir şekilde ulaşması sağlandı. Özellikle deniz ulaşımının etkin şekilde kullanılmasıyla karayolundaki araç yoğunluğunun azaltılmasına katkı sunuldu.

MAVİ VATAN'DA ENGELSİZ ULAŞIM İMKÂNI

Büyükşehir Belediyesi, ulaşım organizasyonunda erişilebilirliği de ön planda tuttu. Özel olarak görevlendirilen 4 engelsiz taksi, festival alanı ile deniz ulaşım ring noktaları arasında hizmet vererek engelli vatandaşların ulaşımını kolaylaştırdı. Bu araçlarla vatandaşların deniz ulaşımından festival alanına, festival alanından ise ring noktalarına güvenli, konforlu ve engelsiz şekilde erişimi sağlandı.

TRAFİĞE NEFES ALDIRAN ULAŞIM PLANLAMASI

Festivale kendi özel araçlarıyla gelen ziyaretçiler için de ulaşımı kolaylaştıracak çözümler sunuldu. Belirlenen otopark alanlarına araçlarını bırakan vatandaşlar, gün boyunca sık aralıklarla hareket eden ring otobüsleriyle festival alanına hızlı ve konforlu şekilde ulaştırıldı. Bu uygulamayla bir yandan kent içi trafik yoğunluğunun azaltılmasına katkı sunulurken, diğer yandan vatandaşların ulaşım sıkıntısı yaşamadan TEKNOFEST Mavi Vatan'ın keyfini çıkarmaları sağlandı.