Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Yaz Neşesi' etkinliklerinin hafta sonundaki durağı Kandıra oldu. Sevilen sanatçı Şenol Küçük'ün kemençesi eşliğinde seslendirdiği türkülere Kandıralılar horanlarıyla eşlik etti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği etkinliklerle yaz akşamlarına neşe katmaya devam ediyor. Yazın başından bu yana kent meydanlarında konser ve film gösterileri organize eden Büyükşehir'in hafta sonundaki durağı ise Kandıra oldu. Sevilen sanatçı Şenol Küçük, kemençesi ile unutulmaz bir konsere imza attı. Karadeniz rüzgârının estiği yaz akşamına Kandıralılar horonlarıyla eşlik etti.

KANDIRA'DA KARADENİZ'İN SESİ YÜKSELDİ

Kandıra Namazgâh Tema Park'ta gerçekleştirilen konseri vatandaşlarla birlikte Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez de izledi. Konser öncesinde kendisini dinlemeye gelen dinleyicilerine seslenen Şenol Küçük, 'Beni ve sanatçı arkadaşlarımı Kocaeli'nde ve onun incisi Kandıra'da dinleyenlerimle buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir ile Kandıra Belediyesi'ne teşekkür ederim. Hepinizi hoş geldiniz' dedi.

TULUM SESİ İLE GELEN COŞKU

Sanatçı konserde Karadeniz müziğinin en güzel ve sevilen türkülerini ardı ardına seslendirdi. Orkestrada yer alan tulum ise türkülere ayrı bir anlam kattı. Sahne önüne gelerek horon tepen Kandıralılar coşkularıyla göz doldurdu.

Konserin sonunda sahneye gelen Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, konserin düzenlenmesindeki katkıları dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. Konserin yaz akşamına neşe kattığını kaydeden Başkan Ölmez, 'Bu güzel akşamı müzikleri ve enerjileriyle unutulmaz kılan Şenol Küçük ve değerli ekibine gönülden teşekkür ediyoruz' diyerek sanatçılara çiçek takdim etti.