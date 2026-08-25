Kayseri Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatının teknolojik ve teknik kapasitesini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Envantere kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik düzenlenen uygulamalı eğitimlerle, itfaiye personelinin zorlu olaylara müdahale kabiliyeti daha da artırılıyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ve olaylara daha hızlı, güvenli ve etkin müdahale edilmesi amacıyla personel eğitimleri ile teknolojik ve teknik donanım çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, itfaiye envanterine kazandırılan yeni nesil solunum ve gaz ölçüm ekipmanlarının kullanımına yönelik Dräger firması uzman eğitmenlerinin katılımıyla tanıtım ve uygulamalı eğitim programı düzenleniyor.

Eğitimlerde; Dräger X-am 8000 çoklu gaz ölçüm cihazları, çift tüplü AirBoss Pro Connect solunum setleri, BG Pro Air serisi kapalı devre solunum setleri ve Rescue Hood kurtarma maskelerinin teknik özellikleri, kullanım prensipleri ve doğru kullanım yöntemleri uygulamalı olarak anlatılıyor. Personelin, müdahale sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda da uygulamalı bilgi ve tecrübesinin geliştirilmesi hedefleniyor.

'Teknolojiyi Sahadaki Tecrübemizle Birleştiriyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Muhammet Zeyneddin Bağdat, itfaiyecilikte teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, yeni ekipmanların personelin güvenliği ve müdahale kapasitesi açısından önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Bağdat, 'İtfaiyecilik, sürekli gelişen ve kendini yenilemeyi gerektiren bir meslek. Biz de Kayseri İtfaiyesi olarak hem personelimizin bilgi ve tecrübesini artırıyor hem de teknolojik imkânlarımızı sürekli geliştiriyoruz. Envanterimize kazandırdığımız yeni nesil ekipmanların doğru ve etkin şekilde kullanılabilmesi için uygulamalı eğitimlere büyük önem veriyoruz. Amacımız, ekiplerimizin zorlu şartlarda kendi güvenliklerini sağlayarak vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin şekilde ulaşabilmesi' dedi.

Yeni ekipmanların özellikle yangın, tehlikeli madde olayları, oksijen yetersizliği bulunan ortamlar ve uzun süreli arama-kurtarma çalışmalarında önemli bir destek sağlayacağı belirtilirken, uygulamalı eğitimlerle personelin farklı riskli ortamlarda ekipmanları etkin şekilde kullanabilmesi amaçlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, gelişen teknoloji doğrultusunda ekipman ve personel kapasitesini güçlendirmeye, düzenlediği eğitimlerle sahadaki müdahale kabiliyetini geliştirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, güçlü teknik altyapı ve nitelikli insan kaynağıyla Kayseri'nin güvenliği için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.