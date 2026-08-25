5. Uluslararası Âşıklar Şöleni, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, farklı şehir ve ülkelerden âşıkların katılımıyla gerçekleştirilecek. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'nin kültürel birikimini ulusal ve uluslararası ölçekte yansıtan şölen, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı'nda vatandaşlarla buluşacak.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin köklü tarihî ve kültürel mirasını koruyarak gelecek nesillere aktarmaya, geleneksel sanatları yaşatmaya ve Kayseri'nin kültürel kimliğini ulusal ve uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde tanıtmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu anlayış doğrultusunda düzenlenen 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni, Türk halk kültürünün önemli taşıyıcılarından biri olan âşıklık geleneğini Kayseri'de buluşturacak. Türkiye'nin farklı illerinden ve Türk dünyasından sanatçıların katılacağı program, sözlü kültürün, halk şiirinin ve saz geleneğinin yaşatılmasına önemli katkı sunacak.

Kayseri, Âşıklık Geleneğinin Buluşma Noktası Olacak

29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni'nde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen âşıkların yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan'dan sanatçılar da Kayserililerle buluşacak.

Şölende Âşık Kul Nuri (Gümüşhane), Âşık Ahmet Poyrazoğlu (Van), Âşık Orhan Üstündağ (Ardahan), Âşık Rahim Sağlam (Erzurum), Âşık Selahaddin Kazanoğlu (Antalya), Âşık Beyzade Arslan (Ankara), Âşık Abdullah Gizlice (Osmaniye), Âşık Osman Akçay (Adana), Ozan Ahmet Şahballı (Kahramanmaraş) ve Yağız Ozan (Konya) yer alacak.

Uluslararası katılımcılar kapsamında ise Nargile Mehtiyeva (Azerbaycan), Tumar Nurakova (Kırgızistan) ve Malika Aldamzharova (Kazakistan) Kayseri'de sahne alacak.

Şölen kapsamında Kayseri'nin âşıklık geleneğini temsil eden isimler de sanatseverlerle buluşacak. Programda Âşık Gulfani, Halil Daylak, Ozan Köroğlu, Âşık Cefai, Âşık Çapanoğlu, Âşık Fırgati ve Âşık Mahrumi yer alacak.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri'nin Kültürel Kimliğine Güçlü Katkı

Kayseri'nin 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak taşıdığı kültürel misyonun da önemli bir yansıması niteliğindeki etkinlik, Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinden biri olan âşıklık geleneğinin farklı coğrafyalardan temsilcilerini aynı çatı altında buluşturacak.

Kadim Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan saz, söz ve halk şiiri geleneğinin yaşatılmasına katkı sunacak şölen, Kayseri'nin kültür ve sanat alanındaki güçlü birikiminin de kamuoyuna aktarılmasına vesile olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür-sanat faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikle, Anadolu'nun farklı yörelerinde yaşayan âşıkların birikimlerinin Kayseri'de buluşturulması ve geleneksel kültürün gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Tüm Halk Davetli

Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek 5. Uluslararası Âşıklar Şöleni'ne; Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi, Talas Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği de destek veriyor.

Türk halk kültürünün önemli temsilcilerini aynı etkinlikte buluşturacak şölen, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.