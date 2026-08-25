Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, asfalt üretiminin ardından beton üretiminde de kendi kaynaklarını devreye alıyor. Körfez Kıyırlı'da öz kaynaklarıyla ürettiği agregayı Solaklar Beton Santrali'nde işleyerek betona dönüştürecek olan Büyükşehir, saatte 120 metreküp üretim kapasitesine sahip tesisle kent genelindeki çalışmalarda ihtiyaç duyulan betonu da kendi imkânlarıyla karşılayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarında üretim kapasitesini ve öz kaynak kullanımını her geçen gün artırıyor.

Kıyırlı Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesisleri'nde kendi imkânlarıyla agrega (betonun ham maddelerini oluşturan kum ve çakıl karışımı) üreten Büyükşehir, Solaklar şantiyesinde kurulumunu sürdürdüğü beton santraliyle ihtiyaç duyduğu betonu da kendisi üretecek. Böylece ham madde üretiminden betonun hazırlanmasına, kalite kontrolünden sahaya sevkiyatına kadar tüm süreç Büyükşehir'in kontrolünde yürütülecek.

Modern ve çevreci bir anlayışla kurulan Solaklar Beton Santrali, saatte 120 metreküp beton üretim kapasitesine sahip olacak. İhtiyaç halinde günlük 1.000 metreküpe ulaşan beton talebini karşılayabilecek kapasitedeki tesiste performans test üretimlerine yılsonuna kadar başlanması planlanıyor.

2027'DE 60 BİN METREKÜP ÜRETİM HEDEFİ

Tesisin tam kapasiteyle faaliyete geçmesiyle birlikte Büyükşehir, 2027 yılında 60 bin metreküp beton üretmeyi hedefliyor. Kıyırlı Taş Ocağı ve Kırma Eleme Tesislerinde Büyükşehir'in kendi imkânlarıyla ürettiği agrega, Solaklar'daki beton santralinde işlenerek yüksek kaliteli betona dönüştürülecek. Böylece kent genelindeki çalışmalarda kullanılacak önemli bir yapı malzemesi daha belediyenin kendi üretim altyapısından karşılanacak.

Solaklar Beton Santrali'nde üretilecek beton, Büyükşehir'e ait mikserlerle çalışma alanlarına hızlı ve planlı şekilde ulaştırılacak. Üretim, yükleme ve sevkiyat süreçlerinin belediyenin kendi ekipmanları ve uzman personeliyle yürütülmesi sayesinde ihtiyaç duyulan noktalara daha hızlı müdahale edilebilecek. Bu yapı, özellikle Büyükşehir'in yoğun şekilde sürdürdüğü altyapı ve üstyapı çalışmalarında zaman ve kaynak yönetimine katkı sağlayacak.

KALİTE KONTROLÜ BÜYÜKŞEHİR LABORATUVARINDA

Üretilecek betonun kalite kontrolleri de Büyükşehir'in laboratuvarlarında titizlikle gerçekleştirilecek. Ham madde temininden üretime, kalite kontrolünden sahaya sevkiyata kadar tüm aşamalar Büyükşehir'in denetimi altında olacak. Böylece üretimde süreklilik, kalite ve standartların korunması sağlanacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, asfalt üretiminde olduğu gibi beton üretiminde de kendi kaynaklarını daha etkin kullanarak belediyecilik hizmetlerinde üretim odaklı bir anlayışı güçlendiriyor. Kendi agregasını üreten, bu ham maddeyi kendi tesisinde betona dönüştüren ve ürettiği betonu kendi araçlarıyla sahaya ulaştıran Büyükşehir, böylece hem kaynakların verimli kullanılmasına hem de kent genelindeki yatırımların daha hızlı ve etkin şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.