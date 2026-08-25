Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bütüncül bir planlamayla uygulamaya alınan ulaşım yatırımları çerçevesinde Nilüfer ilçesinde sürdürülen yeni imar yolu çalışmalarına hız verdi.

BURSA (İGFA) - Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla 17 ilçede ulaşım ağını güçlendirmek için harekete geçti. Büyükşehir ekipleri, temmuz ayında il genelinde toplam 4,3 kilometre yeni imar yolunu vatandaşların hizmetine sundu.

Ağustos ayında da çalışmalarına yoğun mesaiyle devam eden ekipler, Nilüfer ilçesinde yeni alternatif bir ulaşım aksını hizmete aldı. Nilüfer ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'ndeki Sanayi Bölgesi'nde toplam 3.200 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki yeni imar yolunda Büyükşehir ekipleri tarafından sathi kaplama gerçekleştirildi. Bu çalışmayla bölgede ulaşıma konforlu ve güvenli bir alternatif aks kazandırıldı.

BÜYÜKŞEHİR'DEN ULAŞIM SEFERBERLİĞİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, göreve geldiği 10 Nisan tarihi itibarıyla Bursa genelinde ulaşım seferberliği başlattıklarını ve geçen yılın aynı dönemine göre asfaltlama çalışmalarını 12 kat artırdıklarını hatırlatarak 'Bursa'mız genelinde geniş kapsamlı saha taramaları gerçekleştirerek ihtiyaçları yerinde tespit ediyoruz. Sahadan toplanan verileri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak planlamamıza dahil ediyoruz. 17 ilçemizde planlamamızı uygulamaya alarak ekiplerimizi, ihtiyaçların hızla karşılanması için seferber ediyoruz. Bu kapsamda Başköy Mahallesi'ndeki Sanayi Bölgesi'nde yeni yolu devreye alarak bölgeye alternatif bir aksı devreye aldık. Bu yeni yolun yapımında emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun' dedi ve Bursa genelinde ulaşım ağını güçlendirme ve genişletme çalışmalarının aralıksız devam edeceğini vurguladı.