Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesleki eğitimden kültür ve sanata kadar geniş bir yelpazede hizmet sunan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesindeki Göznuru Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - KAYMEK'in vatandaşların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sunan çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, Göznuru Kurs Merkezi'nde alanında uzman eğitmenler tarafından farklı branşlarda verilen eğitimleri yerinde gördü.

Kurs merkezindeki sınıfları tek tek gezen Başkan Büyükkılıç, özellikle yaz kursları kapsamında eğitim alan kursiyerlerle yakından ilgilendi. Kursiyerlerin öğrendiklerini uygulamalar üzerinden kontrol eden Büyükkılıç, kursiyerlerle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi.

Kursiyerlerin hazırladığı el emeği göz nuru çalışmaları da inceleyen Başkan Büyükkılıç, kursların yalnızca mesleki beceri kazandırmakla kalmadığını, aynı zamanda sosyal hayata katılımı güçlendiren önemli bir imkân sunduğunu ifade etti. Büyükkılıç, üretmenin ve öğrenmenin vatandaşlar açısından adeta bir sosyal terapi niteliği taşıdığını belirtti.

Göznuru Kurs Merkezi'nde eğitim alan yabancı kursiyerlerle de sohbet eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de eğitim gören öğrencilerin şehirdeki sosyal ve kültürel ortama ilişkin düşüncelerini dinledi. Erciyes Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü belirten yabancı kursiyer, Kayseri'yi ve kurs ortamını çok sevdiğini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Göznuru Kurs Merkezi eğitmenlerine emekleri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Kursiyerler ise KAYMEK'in sunduğu eğitim imkânlarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Kursiyerler, 'Allah razı olsun, hocalarımızdan ve sizlerden çok teşekkür ederiz' sözleriyle memnuniyetlerini ifade etti.

Başkan Büyükkılıç, Göznuru Kurs Merkezi ziyaretinin ardından Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı birimlerini de ziyaret ederek Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Çavuş ile görüştü. Büyükkılıç, vatandaşlara her zaman güler yüz, samimiyet ve tebessümle yaklaşılması yönündeki hassasiyetini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç, Zabıta Amirliği'ni de ziyaret ederek Zabıta Daire Başkanı Ahmet Teke ve zabıta teşkilatıyla bir araya geldi ve personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.