Antalya Büyükşehir Belediyesi, fırtına ve şiddetli yağışların ardından oluşan sel felaketinden etkilenen vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.

ANTALYA (İGFA) - Afetin hemen ardından sahaya inen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu Aksu ilçesinde zarar gören seralarda hasar tespit çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, tespitlerin tamamlanmasının ardından, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla hızla hareket edip, gerekli desteği sağlayacak.

AFETTEN ZARAR GÖREN SERALARDA HASAR TESPİTİ YAPILDI

Ani gelişen doğal afetlerde hızlı refleks gösteren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 22 Ocak akşamından itibaren etkisini gösteren fırtına ve yağışların neden olduğu sel felaketi sonrası, birçok ilçede olduğu gibi Aksu'da da vatandaşın mağduriyetlerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Seracılık faaliyetlerinin büyük önem taşıdığı Aksu ilçesine bağlı Karaçalı, Kemerağzı, Kundu, Güzeloluk, Kumköy ve Topallı mahallelerinde zarar gören seraları yerinde inceleyen ekipler, hasar tespit çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

DEĞERLENDİRMELER SÜRÜYOR

Yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda bölgedeki birçok seranın sular altında kaldığı ve üretimi yapılacak ürünlerde ciddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Her daim vatandaşın yanında olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, üreticilerin yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla gerekli değerlendirmeleri yapıp, desteği sağlayacak.