Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması için eğitim ve hibe desteklerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, arıcılık belgesi ile talepte bulunan üreticilere polen tuzaklı kovan dağıttı. İlk etapta 5 merkez ilçeden 400 üreticiye 1200 kovan teslim edildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda Antalya'da arıcılığın yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ücretsiz arıcılık kursları ile birlikte yüzlerce vatandaşı arıcılık ile tanıştıran Büyükşehir Belediyesi, kovan destekleri ile de üretime teşvik ediyor.

Etaplar halinde kovan dağıtımlarını sürdüren ekipler ilk etapta 5 merkez ilçeden 400 üreticiye kovanlarını teslim etti. Arıcılık belgesi ile talepte bulunan üreticilere dağıtımlar Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası'nda yapıldı.

KOVAN DAĞITIMLARI DEVAM EDECEK

Arı kovanı desteği hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Atiye Püren Ceyhan Küçükokudan, 'Arıcılık eğitimi alan kursiyerlerimizi ve vatandaşlarımızı desteklemek amacıyla arı kovanı dağıtımlarımıza devam ediyoruz. İlk etapta merkez ilçelerimizden talepte bulunan üreticilerimize 1200 adet polen tuzaklı arı kovanı dağıtımı yaptık. Doğu ve batı ilçelerimiz olmak üzere hafta boyunca diğer ilçelerimizde de dağıtımlarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.