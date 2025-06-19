Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sorunlarının ele alınmasıyla amacıyla kurduğu Engelsiz Hizmet Komisyonu’nun 2025 yılı toplantısı gerçekleştirildi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Hizmet Komisyonu 2025 yılı toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Başkan Danışmanı Mehmet Karavural, daire başkanları üniversiteler, kamu kurumları, STK'lar, meslek odaları, ilçe belediyeleri ile ilgili daire başkanlıklarının temsilcileri katıldı.

TOPLUMUN HER BİREYİ ÖNEMLİ

Toplantının açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Engelsiz Hizmet Komisyonu’nun önemine dikkat çekti. Genel Sekreter Yardımcısı Gürbüz, “Toplumun her bireyi bizim için önemli. Komisyon olarak bizler, engel tanımayan bireylerin şehirde yaşamlarını kolaylaştıracak şartları ele alıyor ve bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bugün burada üniversitelerden, kamu kurumlarından, STK’lardan, meslek odalarından, ilçe belediyelerinden çok sayıda temsilci var. Bakanlığımızın engellilere yönelik belirlediği kurallar doğrultusunda çalışıyoruz. Örneğin Büyükşehir Belediyemizin hizmet binası, Erişilebilirlik Sertifikasını almaya hak kazandı. Bu oldukça önemli ve gurur verici bir gelişme” ifadelerini kullandı.

ENGELLİLERE İLİŞKİN KONULAR ELE ALINDI

Toplantıda, raylı sistemlerde engelli araçlarına ilişkin konular, ABB bünyesindeki otobüs şoförlerinin eğitimi, otobüslerde sesli sistem uygulamaları, kaldırım ve durak ihlalleri gibi birçok konu masaya yatırıldı. Komisyon üyeleri Antalya Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın Erişilebilirlik Sertifikası almasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.