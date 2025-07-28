Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalyalıları sağlıklı, kaliteli ve ucuz yemekle buluşturacak “Kent Lokantası” sayısını arttırıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez ilçesinde hizmet verecek olan ikinci Kent Lokantası, 4 çeşit menüsüyle Antalyalılara hizmet vermek için gün sayıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını güçlendiren projelerle vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor. Ekonomik zorlukların arttığı, temel ihtiyaçlara erişimin her geçen gün daha da zorlaştığı bu dönemde, Antalya Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara uygun fiyatlı, sağlıklı, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmak amacıyla Kent Lokantası sayısını ikiye çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde Kepez ilçesi Sur Yapı bölgesinde hizmete açılan ilk Kent Lokantası’nın ardından, şimdi de Güneş Mahallesi’nde ikinci Kent Lokantası vatandaşların hizmetine sunuluyor.

KENT LOKANTASI DAR GELİRLİYE DESTEK OLACAK

Güneş Mahallesi’nde açılacak ikinci Kent Lokantası ile ilgili açıklamalar yapan EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, “Lokantamızın temel amacı dar gelirli vatandaşlarımıza ve öğrencilere daha fazla destek olabilmek. EKDAĞ olarak sosyal tesislerimizde hijyen, iş sağlığı ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın cebinden çok, sağlıklı ve hijyenik koşullarda pişirilen yemekleri sunmayı önemsiyoruz” diye konuştu.

“TÜM ANTALYALILARI AÇILIŞA BEKLİYORUZ”

Aydın, Güneş Mahallesi Kent Lokantası’nın 90 kişilik kapasiteye sahip olduğunu belirterek, “30 Temmuz Çarşamba günü saat 12.00’de yemek servisine başlayacağız. Vatandaşlarımıza ekonomik, sağlıklı ve güvenli bir ortamda yemek hizmeti sunmaktan ve Başkanımızın talimatlarını yerine getirmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm Antalyalıları açılış gününde lokantamıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.