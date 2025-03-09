Kocaeli'de İzmit Belediyesi Oyuncak Müzesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği yaratıcı atölye etkinliğiyle anne ve çocukları ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in Tarihi Kapanca Sokak’ta kente kazandırdığı Oyuncak Müzesi, hafta sonu düzenlenen özel etkinlikle ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilen atölyede anneler ve çocuklar birlikte yaratıcı çalışmalar yaparak keyifli vakit geçirdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, hem çocukların hem de annelerin yüzünü güldürdü.