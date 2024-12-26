Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, 0-5 yaş arası çocuğu olan annelere yönelik olarak hayata geçirdiği Anne Kart uygulaması, her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibi aileye ulaşıyor.MANİSA (İGFA) - Aile ekonomisine katkı sağlamak için başlattığı, Aylık 60 biniş ile ücretsiz ulaşım imkânı sunan proje kapsamında bugüne kadar ihtiyaç sahibi 6 bin 580 anneye kartları teslim edildi. Başkan Zeyrek, “Manisa’mızda dayanışmanın çeperini büyütmeye devam edecek, toplumun tüm kesimlerine dokunacağız” dedi.

Anne Kartlar Sahipleriyle Buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’in, seçim döneminde verdiği sözle hayata geçirilen Anne Kart uygulamasından her geçen gün daha fazla ihtiyaç sahibi anne faydalanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, sosyal belediyecilik anlayışıyla başlattığı projeyle annelerin ulaşım masraflarını hafifletmek, ev ekonomilerine katkı sunmak ve annelerin sosyal hayata katılımını desteklemek amaçlanıyor. 0-5 yaş arası çocuğu olan annelere destek olmak amacıyla başlayan, aylık 60 biniş ile ücretsiz ulaşım sağlayan proje kapsamında başvuruların başladığı Ekim ayından itibaren bugüne kadar 6 bin 580 anneye, Anne Kartları teslim edildi.

Aile Bütçesine Katkı Sağlıyor

Proje, sadece ulaşım desteği sağlamakla kalmayıp ailelerin yaşam kalitesini artırmayı da hedefliyor. Anne Kart, annelerin, çocuklarıyla birlikte kenti daha rahat keşfetmelerine olanak tanıyor, sosyalleşmelerine katkı sunuyor. Bu proje, aile bütçesine sağladığı katkıyla da dikkat çekiyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışla hayata geçirilen Anne Kart’ın yanı sıra Kent Lokantası, Halk Ekmek, Halk Mandıra vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

“Manisa’mızı Dayanışmanın Örnek Kenti Haline Getireceğiz”

Aile ekonomisine katkıda bulunmak için başlatılan projenin yoğun ilgi görmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Zeyrek, “artan barınma giderleri, yükselen gıda fiyatları, yüksek enflasyon ve derinleşen ekonomik yoksulluğu göz önüne alarak, ailelerimize katkı sunabileceğimiz bir projeyi söz verdiğimiz gibi hayata geçirdik. Annelerimizin, Anne Kart’a gösterdiği yoğun ilgiden çok memnunuz. 0-5 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelere bir nebze de olsa katkı sağladığımız projemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Manisa’mızda dayanışmanın çeperini büyütmeye devam edecek, toplumun tüm kesimlerine dokunacağız. Katılımcı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla tüm vatandaşlarımızı kucaklayacak, projeler ve çalışmalar ortaya koymaya devam edecek, Manisa’mızı dayanışmanın örnek kenti haline getireceğiz” dedi.

Anne kart başvurusunu yapmak için manisa.bel.tr resmi web sitemizi ziyaret ederek ana sayfada yer alan başvuru butonuna tıklayabilirsiniz.