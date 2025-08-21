Türkiye’nin en prestijli amatör yol bisikleti yarışlarından biri olan Maximum Gran Fondo Başkent, 2025 yılında dördüncü kez Ankara’da düzenleniyor. Yarış, 24 Ağustos 2025 Pazar günü sabah 08.00’de Bilkent Center’dan verilecek startla başlayacak.ANKARA (İGFA) - Gran Fondo Başkent; Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Bisiklet Federasyonu katkılarıyla, 78 Event organizasyonuyla hayata geçirilecek.



Yarış, sporu şehir kültürüyle buluşturan, çevre bilincini artıran, toplumsal dayanışmayı destekleyen, sağlıklı yaşamı teşvik eden ve bisiklet turizmini geliştiren bir model olarak öne çıkıyor.

İş Bankası’nın kredi kartı markası Maximum Kart’ın isim sponsorluğunu üstlendiği yarışa ayrıca Skoda, MOSSO, SPX, Sports International, Bilkent Center ve Bilkent Otel & Konferans Merkezi, Rova Teknoloji, Koru Hastanesi, Bilintur ve Tepe Emlak destek veriyor.

Maximum Gran Fondo Başkent, amatör ve profesyonel bisikletçilerin aynı heyecanı yaşadığı bir organizasyon. Ankara’nın hem modern şehir dokusunu hem de doğal güzelliklerini katılımcılara bir arada sunan parkurlarıyla düzenlenen organizasyonda, Başkent’in tarihi ve kültürel açıdan önemli bölgelerinden kırsalına uzanan eşsiz bir yolculuk yaşanacak.

Farklı yaş gruplarından amatör sporcuları, şehir bisikletçilerini, kulüp sporcularını bir araya getirecek olan yarış trafiğe kapalı, asfalt zeminli ve güvenli rotada düzenlenecek.

Bine yakın katılımcı ile Bilkent Center önünden başlayacak Maximum Gran Fondo Başkent 2025, uzun parkur, kısa parkur, paralimpik ve tandem kategorilerinde yapılacak.

Başlangıcın ardından kısa ve uzun etaplarda, sürüş keyfi kadar strateji ve dayanıklılığın da ön planda olduğu bir parkurda mücadele heyecanı yaşanacak. Teknik inişler, kontrollü tırmanışlar ve geniş düzlüklerle dolu parkurun özellikle şehir merkezinde yer alan tırmanış bölümü, yarışın kaderini belirleyecek en kritik noktalardan biri olacak. Katılımcılar, Ankara’nın simgesi Atakule önünden geçip İncek, Tulumtaş Mahallesi ile Halaçlı ve Koparan mahallelerinden bitişe doğru ilerleyerek Bilkent’te yarışı tamamlayacak.

PARKUR BİLGİLERİ:

Uzun Parkur – 90,9 km: Toplam tırmanış: 1.386 m

Rota: Bilkent – İncek – Gölbaşı – Beytepe – Bilkent

Kısa Parkur – 56,6 km: Toplam tırmanış: 1.096 m

Rota: Bilkent – Çankaya – Beytepe – Bilkent

ORGANİZASYON TAKVİMİ:

23 Ağustos 2025 Cumartesi 12.00 – 19.00: Kit ve çip dağıtımı (EXPO alanı)

18.00: Teknik bilgilendirme toplantısı

24 Ağustos 2025 Pazar 06.00 – 07.00: Son kontroller

08.00: Yarış başlangıcı

12.30 – 14.30: Ödül töreni