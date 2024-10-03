Kiralık konutlara getirilen yüzde 25 kısıtlamasının kaldırılması sonrasında Ankara’da kiralık konut arzı geçen yıla göre yüzde 35 arttı.ANKARA (İGFA) - Hükümetin kiracıları korumak adına çıkarttığı konut kiralarına yüzde 25 zam kısıtlaması Ankara’da ve Türkiye’de kiralık konut stokunu azalttığı gibi, kira fiyatlarını da yüzde 250’lere veren oranlarda artmasına neden olmuştu

Kısıtlamanın sona ermesinden sonra Ankara’da kiralık konut arzı yükselmeye başladı.

Geçen yılın aynı ayında 9 bin civarında konut arzı varken bu yılın Ekim ayı itibariyle kiralık konut stoku 14 bine yükseldi

Kiralık konut arz-talep dengesinin yeniden dengeye oturduğunu belirten gayrimenkul ekonomisi ve ileri düzeyde pazarlama alanında faaliyet gösteren sektör temsilcilerinden Gayrimenkul PR, "Hükümetin konut sektörüne yönelik müdahaleleri, her zaman fiyat artışlarına neden oldu. Yüzde 25 kısıtlamasının sona ermesinden sonra evlerini boş tutan mülk sahipleri kiralığa sunmaya başladı. Ankara’da konut amortisman süresinin ortalama 15 yıla düştüğü için ev sahipleri kullanmadığı konutları aktif varlığa dönüştürmeye başladı. Eğer, kiracı tahliye davalarına istinaf yolu kapatılırsa, Ankara’da kiralık konut arzının daha da artacağını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.