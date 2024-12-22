Giresun İş İnsanı ve Bürokratları Derneği (GİRİB) tarafından düzenlenen bu özel program, Ankara’da yoğun bir katılımla gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - GİRİB Genel Başkanı Kemal Tokmak, üzerinde çalıştıkları projeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tokmak, “Önümüzde bir çalışma grubumuz var. Bu grup aylık, üç aylık, sezonluk ve yıllık planlar çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca 11 Ocak 2025 tarihinde genel kurulumuzu yapacağız. Kurultayı GİRİG genel merkezinde yapacağız. Ulusal bir sivil toplum kuruluşu (STK) olma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz.” dedi.

Ayrıca kültürel alanda gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahseden Tokmak, “Yakında genç girişimcilere ödüller vereceğiz. Son yıllarda STK’ların bu tür çalışmalara olan katkısı oldukça arttı. Dijitalleşme son 15 yılda büyük bir ivme kazandı, ancak bu durum insanları birbirinden uzaklaştırıyor. Biz ise yüz yüze iletişimi artırarak daha samimi bağlar oluşturma gayreti içindeyiz.” İfadelerini kullandı.

HARŞİT SAVUNMASI: İKİNCİ ÇANAKKALE

Etkinlikte konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, HarşitSavunması’nın Türk tarihindeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Harşit Savunması, tıpkı Çanakkale gibi bir kale olmuş, vatan sevgisinin ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin en büyük göstergelerinden biri haline gelmiştir. Harşit, 16 ay boyunca Rusların ilerleyişini durduran ve Türk milletinin direniş ruhunu ortaya koyan tarihi bir zaferdir. Bu savunma, bir anlamda Çanakkale’nin devamı niteliğindedir.”

Harşit Vadisi’nde mücadele eden Türk askerlerinin, açlık ve imkânsızlıklar içinde üç öğün fındıkla beslendiği ve vatan savunmasını kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı. Mustafa Özkaya, tarihin önemine değinerek, “Tarihini bilmeyen milletler, vatan sahibi olamaz. Bu etkinliklerle tarih bilincini gelecek nesillere aktarmayı ve daha güçlü bir toplum olmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

SARIKAMIŞ VE HARŞİT: AZİM VE İNANCIN SEMBOLÜ

Programın bir diğer konuşmacısı, Devr-i Alem program yapımcısı ve gazeteci İsmail Kahraman, Sarıkamış ve HarşitSavunması’nın milli mücadeledeki stratejik önemine değindi. Kahraman, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sarıkamış’a sadece bir yenilgi olarak bakmak büyük bir yanılgıdır. Harşit Savunması gibi olaylarla birlikte değerlendirdiğimizde, bu topraklar için verilen mücadelenin büyüklüğünü daha iyi anlayabiliriz. Sarıkamış Harekâtı, 90 bin kahramanımızın şehit olduğu bir destandır. Harşit ise Türk milletinin azmi ve inancının sembolüdür.”

Kahraman, genç nesillere tarih bilincinin aktarılmasının önemine dikkat çekerek, “Bu tür etkinlikler, tarihimizin unutulmaz sayfalarını yeniden hatırlatmak ve kahramanlık destanlarımızı yaşatmak açısından çok değerlidir.” dedi.

TARİHİ BİR BELGESEL ÇALIŞMASI

Etkinlikte, İsmail Kahraman’ın yıllardır süregelen Kafkas Cephesi araştırmaları ve belgesel çalışmalarından da bahsedildi. TRT’de yayınlanan “Kafkas Cephesi: Beyaz Savaş” belgeseli başta olmak üzere, birçok belgesel çalışması ile kahramanlık destanlarının kayıt altına alındığı belirtildi. Kahraman, Sarıkamış şehitlerinin Sibirya esir kamplarına uzanan hikâyelerini de belgelediklerini ve bu belgesellerin çeşitli platformlarda yayınlanmaya devam ettiğini ifade etti.

SARIKAMIŞ: VATAN SEVGİSİNİN EN DRAMATİK SAYFASI

Öte yandan Sarıkamış Harekâtı, 22 Aralık 1914’te başlayan ve 5 Ocak 1915’te sona eren, Türk tarihinin en dramatik sayfalarından biridir. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu, zorlu kış şartlarında Allahuekber Dağları’nı aşmaya çalışırken 90 bin askerimizi şehit vermiştir. Bu harekât, Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği fedakârlığın bir sembolü haline gelmiştir. Sarıkamış’ın ardından, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in bazı bölgeleri Ruslar tarafından işgal edilmiş, bu süreçte Giresun ve Gümüşhane’de yer alan Harşit Vadisi’nde tarihi bir savunma gerçekleştirilmiştir.