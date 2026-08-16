Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası (BURO), Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB) yönetimini Bursa'da ağırladı. İki gün süren programda kent turizmi, rehberlik mesleğinin sorunları ve Bursa'nın tanıtımına yönelik çalışmalar ele alınırken, profesyonel turist rehberi Ömer Yavuz Ağrı Dağı'nın 5 bin 137 metrelik zirvesinde BURO bayrağını dalgalandırdı.

BURSA (İGFA) - Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, TUREB yönetimini ilk kez Bursa'da ağırladıklarını açıkladı.

TUREB Başkanı Abdülkadir Tanrıdağlı, Başkan Yardımcısı ve Nevşehir Turist Rehberleri Odası Başkanı Özay Onur, Ankara Turist Rehberleri Odası Başkanı Birsen Bulan, İstanbul Turist Rehberleri Odası Başkan Yardımcısı Mahir Tunç ve Aydın Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kerem Özbaş, Bursa'daki program kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

BURSA'NIN TURİZMİ MASAYA YATIRILDI

TUREB Yönetim Kurulu, BURO Başkanı Tansu Erçevik ve TUREB Bursa Delegesi Said Çakış eşliğinde ilk olarak Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü ziyaret etti. Heyet daha sonra Tophane'de bulunan BURO ofisinde yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirdi. Günün devamında TUREB yönetimi, BURO Başkanı Tansu Erçevik ve TUREB Bursa delegeleri Said Çakış ile Hayati Bozdağ ile bir araya geldi.

Programın ikinci gününde ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken ve belediyenin tanıtım ekibiyle toplantı gerçekleştirildi.

TUREB yönetimi, programın son bölümünde Osmangazi Belediyesi Sümbüllü Bahçe Sosyal Tesisleri'nde Bursa'daki turist rehberleriyle buluşarak mesleki konular ve sektörün ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BURO BAYRAĞI AĞRI DAĞI ZİRVESİNDE

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Tansu Erçevik, BURO Dağcılık Kulübü Başkanı ve profesyonel turist rehberi Ömer Yavuz'un Ağrı Dağı zirvesine gerçekleştirdiği tırmanışa ilişkin de bilgi verdi. Profesyonel dağcı kimliğiyle de tanınan Yavuz, 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nın zirvesinde BURO bayrağını dalgalandırdı. Tırmanış ekibi ilk gün 3 bin 200 metreden yürüyüşe başlarken, 4 bin 200 metre yükseklikteki ilk kamp alanına ulaştı. Zorlu zirve tırmanışının iki gün içerisinde tamamlandığı bildirildi.

Başkan Erçevik, BURO bünyesinde farklı uzmanlık alanlarına sahip profesyonel turist rehberlerinin bulunduğunu belirterek, seyahat acenteleri ve ziyaretçilerin ihtiyaç duydukları uzmanlık alanlarına göre rehber talepleri için Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası ile iletişime geçebileceğini ifade etti. Erçevik, Bursa'nın turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve rehberlik mesleğinin güçlendirilmesi açısından kentte gerçekleştirilen temasların önem taşıdığını vurguladı