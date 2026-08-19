Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 49 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve diğer suçlardan 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ANKARA (İGFA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli gerçekleştirilen soruşturmada, kamuoyunda 'Kuytulcular' olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri mercek altına alındı.

Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet bulunuyor.

Operasyon kapsamında 5 şirkete yönetim kayyımı atanırken, örgüt lehine faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın herhangi bir dini grup veya inancı hedef almadığını belirterek, çalışmanın somut suç eylemleri, mağdur ve tanık beyanları, örgütsel baskı iddiaları ve mali deliller kapsamında yürütüldüğünü vurguladı. Bakan Gürlek, suç örgütleri ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadelenin hukuk içinde kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzle: — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 19, 2026