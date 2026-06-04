Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Rahmi M. Koç Müzesi iş birliğiyle hazırlanan 'Beygir Gücü' sergisi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un katılımıyla Esat Hâl Galeri'de kapılarını açtı.

ANKARA (İGFA) - Açılışta Mansur Yavaş; Rahmi M. Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel ile birlikte sergiyi gezdi. Yavaş ve Koç daha sonra Esat Hâl esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Rahmi M. Koç Müzesi iş birliğiyle hazırlanan 'Beygir Gücü' sergisi, Esat Hâl Galeri'de düzenlenen programla kapılarını açtı.

Serginin açılışına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Arsel, belediye başkanları, belediye bürokratları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışın ardından Rahmi M. Koç ve Semahat Arsel ile birlikte sergiyi gezen Mansur Yavaş, daha sonra Esat Hâl'de faaliyet gösteren dükkânları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

İNSANLIĞIN ULAŞIM SERÜVENİNE TARİHSEL YOLCULUK

Türkiye'nin köklü kültür kurumlarından Rahmi M. Koç Müzesi'nin zengin koleksiyonundan seçilen özel parçaların yer aldığı 'Beygir Gücü' sergisi, insanlığın ulaşım serüvenini ve motorlu taşıtların gelişim hikâyesini tarihsel bir perspektifle ele alıyor.

Sergide atların, tarih boyunca hem ulaşım ve yük taşımada hem de sanat ve kültürde önemli rol oynadığına, beygir gücü kavramının ortaya çıkmasıyla da mühendisliğin simgelerinden biri hâline geldiklerine dikkat çekiliyor.

Rahmi M. Koç'un atlara ve otomobillere olan ilgisiyle ortaya çıkan bu sergide, koleksiyondaki otomobiller ve at figürleri aracılığıyla sanat ve mühendislik, geçmişle geleceği buluşturuyor.

31 ARALIK'A KADAR ÜCRETSİZ OLARAK ZİYARET EDİLEBİLECEK

'Beygir Gücü' sergisi, 4 Haziran - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında Esat Hâl Galeri'de ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.